Окупанти бояться опору місцевого населення у Херсонській області: керівництво загарбників пересувається з охороною та у бронежилетах
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Загарбники та їх посіпаки бояться опору місцевого населення, який наростає зокрема у Херсонській області. Керівництво окупантів пересувається з великою кількістю охорони, у броньованих машинах та бронежилетах. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає УНН.
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"Російські окупанти та їх посіпаки бояться опору місцевого населення, який наростає зокрема у Херсонській області. Керівництво загарбників пересувається з великою кількістю охорони, у броньованих машинах та бронежилетах. Місцеві жителі продовжують чинити тотальний спротив", - йдеться в повідомленні.
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Високопоставлені чиновники США переконані, що у росії немає достатньої кількості сил, щоб повністю контролювати окуповану територію Херсонської області. На півдні зростає український опір.
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