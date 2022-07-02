Окупанти бояться опору місцевого населення у Херсонській області: керівництво загарбників пересувається з охороною та у бронежилетах

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"Російські окупанти та їх посіпаки бояться опору місцевого населення, який наростає зокрема у Херсонській області. Керівництво загарбників пересувається з великою кількістю охорони, у броньованих машинах та бронежилетах. Місцеві жителі продовжують чинити тотальний спротив", - йдеться в повідомленні.

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Високопоставлені чиновники США переконані, що у росії немає достатньої кількості сил, щоб повністю контролювати окуповану територію Херсонської області. На півдні зростає український опір.

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