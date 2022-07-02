CNN: росія не має достатньо сил, що утримати Херсон, на півдні зростає український опір

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"У США вважають, що росія не має достатньо сил у Херсоні, щоб ефективно продовжувати окупацію та контролювати регіон, особливо після виведення частини сил із цього району для бойових дій на Донбасі", - наголосив один із посадовців.

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Як зазначив інший американський чиновник, перекидання російських сил, очевидно, створило нові можливості для активізації українських партизанів, які здійснюють напади на представників окупаційної влади.

Наголошується також, що ЗСУ проводять обмежені контратаки поблизу Херсона, що лише посилює напруження серед російських окупаційних сил у цьому регіоні.

"Цей (південний – ред.) регіон має вирішальне значення для росії для утримання контролю над узбережжям Чорного моря та доступу до Кримського півострова. Незрозуміло, скільки російських військ зараз перебуває в Херсоні чи поблизу нього, однак окупація проти вороже налаштованого місцевого населення вимагає набагато більше військових, ніж мирна окупація території", - йдеться в матеріалі.

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