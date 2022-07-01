Поразка росії на Зміїному зменшить тиск на українське узбережжя - ISW

ukru
Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 52072 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 99585 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 151850 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 151384 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 158794 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 140375 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 112655 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 106332 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 291808 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 153556 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
95 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 101737 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 71150 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 149654 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

14:01 • 61157 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

14:01 • 48335 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 149654 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 291808 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 555784 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 500897 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 702602 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 24525 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 71150 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 101737 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 138692 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 152509 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

Поразка росії на Зміїному зменшить тиск на українське узбережжя - ISW

Поразка росії на Зміїному зменшить тиск на українське узбережжя - ISW

Київ • УНН

 • 123498 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Поразка росії на острові Зміїний трохи зменшить тиск на українське узбережжя, адже на острові не буде російських систем ППО та протикорабельних ракет. Проте сам відступ не припинить морську блокаду, пише УНН з посиланням на останній звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Деталі

Російські окупанти відступили з острова Зміїний 30 червня після ракетно-артилерійського удару України, що певною мірою пом'якшить тиск біля українського узбережжя. Однак, зазначають аналітики, відступ не припинить морську блокаду, оскільки війська рф мають доступ до наземних протикорабельних систем у Криму та на заході Херсонської області, які все ще можуть націлювати на українські вантажі. Окрім того, окупанти можуть використовувати для атаки решту кораблів російського чорноморського флоту, йдеться у звіті.

Російські "військові блогери", пише ISW, переважно захищали рішення росії вивести війська та техніку з острова, стверджуючи, що російські сили надають пріоритет "звільненню Донбасу". Деякі з них зазначали, що російські сили не мають достатньо можливостей, щоб знищити українські берегові війська. Інші ж стверджували, що росіяни будуть більш успішними у завдаванні удару по українцях, коли намагатимуться розгорнути власні війська на острові.

Дотримуючись кремлівської пропаганди, блогери не визнали ролі українських ударів по Зміїному в тому, щоб змусити російські сили відступити, зазначають експерти ISW.

Раніше

30 червня оперативне командування "Південь" повідомило, що вночі російські окупанти поспіхом евакуювали залишки своїх сил зі Зміїного і, ймовірно, покинули острів. Пізніше інформацію про виведення військ рф зі Зміїного підтвердили у міноборони росії, назвавши це "кроком доброї волі".

Залишаючи острів, окупанти знищували військову техніку, документацію та майно.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійна
Bitcoin
$85,119.80
Золото
$3,146.60
Tesla
$275.05
Brent
$74.52
S&P 500
$5,612.63
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,915.71