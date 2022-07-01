Поразка росії на Зміїному зменшить тиск на українське узбережжя - ISW

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Російські окупанти відступили з острова Зміїний 30 червня після ракетно-артилерійського удару України, що певною мірою пом'якшить тиск біля українського узбережжя. Однак, зазначають аналітики, відступ не припинить морську блокаду, оскільки війська рф мають доступ до наземних протикорабельних систем у Криму та на заході Херсонської області, які все ще можуть націлювати на українські вантажі. Окрім того, окупанти можуть використовувати для атаки решту кораблів російського чорноморського флоту, йдеться у звіті.

Російські "військові блогери", пише ISW, переважно захищали рішення росії вивести війська та техніку з острова, стверджуючи, що російські сили надають пріоритет "звільненню Донбасу". Деякі з них зазначали, що російські сили не мають достатньо можливостей, щоб знищити українські берегові війська. Інші ж стверджували, що росіяни будуть більш успішними у завдаванні удару по українцях, коли намагатимуться розгорнути власні війська на острові.

Дотримуючись кремлівської пропаганди, блогери не визнали ролі українських ударів по Зміїному в тому, щоб змусити російські сили відступити, зазначають експерти ISW.

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30 червня оперативне командування "Південь" повідомило, що вночі російські окупанти поспіхом евакуювали залишки своїх сил зі Зміїного і, ймовірно, покинули острів. Пізніше інформацію про виведення військ рф зі Зміїного підтвердили у міноборони росії, назвавши це "кроком доброї волі".

Залишаючи острів, окупанти знищували військову техніку, документацію та майно.