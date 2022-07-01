Поражение россии на Змеином снизит давление на украинское побережье - ISW
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Поражение россии на острове Змеиный немного снизит давление на украинское побережье, ведь на острове не будет российских систем ПВО и противокорабельных ракет. Однако само отступление не прекратит морскую блокаду, пишет УНН со ссылкой на последний отчет Института изучения войны (ISW).
Детали
Российские оккупанты отступили с острова Змеиный 30 июня после ракетно-артиллерийского удара Украины, что в какой-то мере смягчит давление у украинского побережья. Однако, отмечают аналитики, отступление не прекратит морскую блокаду, поскольку войска рф имеют доступ к наземным противокорабельным системам в Крыму и на западе Херсонской области, которые они все еще могут нацеливать на украинские грузы. Кроме того, оккупанты могут использовать для атаки оставшиеся корабли российского черноморского флота, говорится в отчете.
Российские "военные блогеры", пишет ISW, преимущественно защищали решение россии вывести войска и технику с острова, утверждая, что российские силы придают приоритет "освобождению Донбасса". Некоторые из них отмечали, что российские силы не имеют достаточно возможностей, чтобы уничтожить украинские береговые войска. Другие же утверждали, что российские силы будут успешнее в нанесении удара по украинцам, когда будут пытаться развернуть собственные войска на острове.
Следуя кремлевской пропаганде, блогеры не признали роли украинских ударов по Змеиному в том, чтобы заставить российские силы отступить, отмечают эксперты ISW.
Ранее
30 июня оперативное командование "Юг" сообщило, что ночью российские оккупанты в спехе эвакуировали остатки своих сил со Змеиного и, вероятно, покинули остров. Позже информацию о выводе войск рф со Змеиного подтвердили в минобороны россии, назвав это "шагом доброй воли".
Покидая остров, оккупанты уничтожали военную технику, документацию и имущество.