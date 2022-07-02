CNN: у россии нет достаточно сил, что удержать Херсон, на юге растет украинское сопротивление
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Высокопоставленные чиновники США убеждены, что у россии нет достаточного количества сил, чтобы полностью контролировать оккупированную территорию Херсонской области. На юге растет украинское сопротивление. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
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"В США считают, что у россии нет достаточно сил в Херсоне, чтобы эффективно продолжать оккупацию и контролировать регион, особенно после вывода части сил из этого района для боевых действий на Донбассе", - подчеркнул один из чиновников.
Детали
Как отметил другой американский чиновник, перекидывание российских сил, очевидно, создало новые возможности для активизации украинских партизан, совершающих нападения на представителей оккупационных властей.
Отмечается также, что ВСУ проводят ограниченные контратаки вблизи Херсона, что усиливает напряжение среди российских оккупационных сил в этом регионе.
"Этот (южный – ред.) регион имеет решающее значение для россии для удержания контроля над побережьем Черного моря и доступа к Крымскому полуострову. Непонятно, сколько российских войск сейчас находится в Херсоне или близ него, однако оккупация против враждебно настроенного местного населения требует гораздо больше военных, чем мирная оккупация территории", - говорится в материале.
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