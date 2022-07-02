Оккупанты боятся сопротивления местного населения в Херсонской области: руководство захватчиков передвигается с охраной и в бронежилетах
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Захватчики и их приспешники боятся сопротивления местного населения, которое нарастает в частности в Херсонской области. Руководство оккупантов передвигается с большим количеством охраны, в бронированных машинах и бронежилетах. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.
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"Российские оккупанты и их приспешники боятся сопротивления местного населения, которое нарастает в частности в Херсонской области. Руководство захватчиков передвигается с большим количеством охраны, в бронированных машинах и бронежилетах. Местные жители продолжают оказывать тотальное сопротивление", - говорится в сообщении.
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Высокопоставленные чиновники США убеждены, что у россии нет достаточного количества сил, чтобы полностью контролировать оккупированную территорию Херсонской области. На юге растет украинское сопротивление.
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