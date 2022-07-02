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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Російська авіація завдала удару по позиціях своїх же військових у Херсонській області - Арестович

Російська авіація завдала удару по позиціях своїх же військових у Херсонській області - Арестович

Київ • УНН

 • 147984 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Російська авіація, вчора, 1 липня, завдала удару по позиціях своїх же військових у Херсонській області. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним, передає УНН.

Цитата

"У нас цікава новина. Щойно (близько 22:00 1 липня, - ред.) російська авіація промахнулася та накрила свої ж позиції в Херсонській області. Причому дуже добре влучила", - зазначив Арестович.

Наразі українські військові не коментували цей інцидент. 

Нагадаємо 

Запорізька обласна військова адміністрація повідомила, що у Мелітополі здетонував потяг, який перевозив окупантів та боєприпаси.

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