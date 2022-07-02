Російська авіація завдала удару по позиціях своїх же військових у Херсонській області - Арестович
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Російська авіація, вчора, 1 липня, завдала удару по позиціях своїх же військових у Херсонській області. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним, передає УНН.
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"У нас цікава новина. Щойно (близько 22:00 1 липня, - ред.) російська авіація промахнулася та накрила свої ж позиції в Херсонській області. Причому дуже добре влучила", - зазначив Арестович.
Наразі українські військові не коментували цей інцидент.
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