Российская авиация нанесла удар по позициям своих же военных в Херсонской области - Арестович
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Российская авиация, вчера, 1 июля, нанесла удар по позициям своих же военных в Херсонской области. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным, передает УНН.
Цитата
"У нас интересная новость. Только что (около 22:00 1 июля, - ред.) российская авиация промахнулась и накрыла свои же позиции в Херсонской области. Причем очень хорошо попала", - отметил Арестович.
В настоящее время украинские военные не комментировали этот инцидент.
Напомним
Запорожская областная военная администрация сообщила, что в Мелитополе сдетонировал поезд, перевозивший оккупантов и боеприпасы.