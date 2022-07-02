В оккупированной Чаплинке массовые обыски и вывоз урожая зерна захватчиками - ГУР
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Во временно оккупированной Чаплинке Херсонской области усиливается давление на местных жителей со стороны оккупантов. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
Детали
С 29 июня, как сообщается, в поселке проводится обыск всех частных гаражей. В случае отсутствия владельцев, ворота гаража выламывают с помощью ББМ «Тигр». Обыски проводятся очень детально до перекопки грунта в подвалах в поиске тайников.
В помещении бывшей коммунальной аптеки оккупанты организовали работу собственного частного аптечного пункта. Медикаменты завозятся из оккупированного Крыма. Присматривать за работой поставлен «свой человек», который осуществляет контроль и забирает наличные в конце рабочего дня, добавили в ГУР.
Также в населенном пункте началась жатва. Весь урожай вывозится зерновозами в направлении Крыма. Одновременно производится окончательный вывоз зерна прошлогоднего урожая, отметили в разведке.
Напомним
Захватчики и их приспешники боятся сопротивления местного населения, которое нарастает в частности в Херсонской области. Руководство оккупантов передвигается с большим количеством охраны, в бронированных машинах и бронежилетах.