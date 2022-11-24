В окупованих районах Херсонщини росіяни відбирають у цивільних одяг для підготовки до дезертирства

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«На тимчасово окупованій території Херсонської області відмічають численні факти пограбування окупантами місцевого населення з метою заволодіння цивільним одягом та продуктами для підготовки до дезертирства», - сказала Маляр.

За її словами, серед особового складу російських підрозділів, які перебувають на тимчасово окупованій території Херсонщини, зростають панічні настрої, спричинені загрозою залучення їх до бойових дій на Донецькому та Луганському напрямках, де росіяни щодня зазнають величезних втрат у живій силі.

Доповнення

Під час відступу у Херсонській області російські окупанти викрали декількох очільників територіальних громад, які відмовилися з ними співпрацювати.