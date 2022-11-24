В оккупированных районах Херсонщины россияне отбирают у гражданскую одежду для подготовки к дезертирству
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. На временно оккупированной территории Херсонской области российские оккупанты отбирают в гражданскую одежду и продукты для подготовки к дезертирству. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время брифинга, передает УНН.
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«На временно оккупированной территории Херсонской области отмечают многочисленные факты ограбления оккупантами местного населения с целью завладения гражданской одеждой и продуктами для подготовки к дезертирству», - сказала Маляр.
По ее словам, среди личного состава российских подразделений, которые находятся на временно оккупированной территории Херсонщины, растут панические настроения, вызванные угрозой привлечения их к боевым действиям на Донецком и Луганском направлениях, где россияне ежедневно понесут огромные потери в живой силе.
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Во время отступления в Херсонской области российские оккупанты похитили нескольких руководителей территориальных громад, отказавшихся с ними сотрудничать.