В оккупированных районах Херсонщины россияне отбирают у гражданскую одежду для подготовки к дезертирству

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«На временно оккупированной территории Херсонской области отмечают многочисленные факты ограбления оккупантами местного населения с целью завладения гражданской одеждой и продуктами для подготовки к дезертирству», - сказала Маляр.

По ее словам, среди личного состава российских подразделений, которые находятся на временно оккупированной территории Херсонщины, растут панические настроения, вызванные угрозой привлечения их к боевым действиям на Донецком и Луганском направлениях, где россияне ежедневно понесут огромные потери в живой силе.

Дополнение

Во время отступления в Херсонской области российские оккупанты похитили нескольких руководителей территориальных громад, отказавшихся с ними сотрудничать.