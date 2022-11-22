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Під час відступу з Херсонщини окупанти викрали декількох голів громад — МВС

Під час відступу з Херсонщини окупанти викрали декількох голів громад — МВС

Київ • УНН

 • 401233 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Під час відступу у Херсонській області російські окупанти викрали декількох очільників територіальних громад, які відмовилися з ними співпрацювати.

Про це повідомляє УНН з посиланням на МВС України.

Деталі

Наразі місце знаходження очільників територіальних громад не відоме. У відомстві зазначили, що росіяни влаштовували справжній терор і "полювання" на тих, хто залишився вірним Україні.

Цитата

"Російська окупаційна влада полювала за людьми, які залишалися вірними Україні. Серед постраждалих – активісти, учасники антитерористичної операції, колишні військовослужбовці та правоохоронці, які залишилися у Херсоні або в області під час окупації. Наразі не відоме місце знаходження деяких голів територіальних громад, які не підкорилися ворогам", — наголосили у відомстві.

Нагадаємо

У понеділок посолка з особливих доручень у справах глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шак заявила, що збільшується кількість доказів систематичних військових злочинів російських військ в Україні.

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