Під час відступу з Херсонщини окупанти викрали декількох голів громад — МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Під час відступу у Херсонській області російські окупанти викрали декількох очільників територіальних громад, які відмовилися з ними співпрацювати.
Про це повідомляє УНН з посиланням на МВС України.
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Наразі місце знаходження очільників територіальних громад не відоме. У відомстві зазначили, що росіяни влаштовували справжній терор і "полювання" на тих, хто залишився вірним Україні.
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"Російська окупаційна влада полювала за людьми, які залишалися вірними Україні. Серед постраждалих – активісти, учасники антитерористичної операції, колишні військовослужбовці та правоохоронці, які залишилися у Херсоні або в області під час окупації. Наразі не відоме місце знаходження деяких голів територіальних громад, які не підкорилися ворогам", — наголосили у відомстві.
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