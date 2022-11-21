Офіційний представник США: збільшується кількість доказів систематичних військових злочинів російських військ в Україні

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«Збільшується кількість доказів систематичних військових злочинів», які вчиняються в кожному регіоні, де були розгорнуті російські сили в Україні.

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«Це включає навмисні, невибіркові та неспівмірні напади на цивільне населення та елементи цивільної інфраструктури, жорстоке поводження з цивільними особами та військовополоненими, до того ж є зусилля приховати ці злочини, звіти про страти, тортури та сексуальне насильство», — повідомила Бет Ван Шак.

Росію звинувачують у навмисному обстрілах енергосистеми України з метою залишити цивільне населення без електроенергії та тепла — дія, яка є рівнозначною військовому злочину.

Ван Шак сказала, що важко визначити, чи будуть окремі удари військовими злочинами, зазначивши, що «кожен окремий удар потрібно оцінювати з огляду на те, чи були поблизу військові об’єкти, чи це були суто цивільні об’єкти», але додала, що ці удари «є послідовною схемою нападів на цивільні елементи».

«Є переконливі повідомлення, що описують фізичне та психологічне насильство, включаючи страти без судочинства, як частину операцій, а також примусове переміщення та депортацію, включаючи тисячі українських дітей, які були викрадені та насильно усиновлені сім’ями в Росії», – сказала вона.

Сполучені Штати підтримують Міжнародний кримінальний суд, українську Генеральну прокуратуру, яка вже виявила тисячі інцидентів, що можуть становити військові злочини, Слідчу комісію ООН та європейську спільну слідчу групу.

Нагадаємо

У звільненому Херсоні виявили ще чотири катівні, де під час окупації російські війська незаконно утримували людей і жорстоко їх катували.