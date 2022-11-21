Официальный представитель США: увеличивается количество доказательств систематических военных преступлений российских войск в Украине

Детали

«Увеличивается количество доказательств систематических военных преступлений», совершаемых в каждом регионе, где были развернуты российские силы в Украине.

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«Это включает умышленные, неизбирательные и несоразмерные нападения на гражданское население и элементы гражданской инфраструктуры, жестокое обращение с гражданскими лицами и военнопленными, к тому же есть усилия скрыть эти преступления, отчеты о казнях, пытках и сексуальном насилии», — сообщила Бет Ван Шак.

Россию обвиняют в умышленных обстрелах энергосистемы Украины с целью оставить гражданское население без электроэнергии и тепла — действие, равнозначное военному преступлению.

Ван Шак сказала, что трудно определить, будут ли отдельные удары военными преступлениями, отметив, что «каждый отдельный удар нужно оценивать ввиду того, были ли вблизи военные объекты, или это были чисто гражданские объекты», но добавила, что эти удары «являются последовательной схемой нападений на гражданские элементы».

«Есть убедительные сообщения, описывающие физическое и психологическое насилие, включая казни без судопроизводства, как часть операций, а также принудительное перемещение и депортацию, включая тысячи украинских детей, которые были похищены и насильственно усыновлены семьями России», – сказала она.

Соединенные Штаты поддерживают Международный уголовный суд, украинскую Генеральную прокуратуру, уже выявившую тысячи инцидентов, которые могут составлять военные преступления, Следственную комиссию ООН и европейскую совместную следственную группу.

Напомним

В освобожденном Херсоне обнаружили еще четыре застенки, где во время оккупации русские войска незаконно удерживали людей и жестоко их пытали.