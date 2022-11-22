Во время отступления с Херсонщины оккупанты похитили нескольких глав общин, — МВД

Детали

Сейчас место нахождения руководителей территориальных общин неизвестно. В ведомстве отметили, что россияне устраивали настоящий террор и "охоту" для тех, кто остался верным Украине.

Цитата

"Российские оккупационные власти охотились за людьми, которые оставались верными Украине. Среди пострадавших – активисты, участники антитеррористической операции, бывшие военнослужащие и правоохранители, оставшиеся в Херсоне или в области во время оккупации. Пока не известно место нахождения некоторых председателей территориальных общин, не подчинившихся врагам", — отметили в ведомстве.

Напомним

В понедельник посолка по особым поручениям по делам глобального уголовного правосудия Бет Ван Шак заявила, что увеличивается количество доказательств систематических военных преступлений российских войск в Украине.