В Офісі Президента підтвердили, що частина команд вже прибула на переговори в Абу-Дабі

Ексклюзив
11:04 • 926 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
08:25 • 13078 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
08:04 • 40617 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
07:54 • 25611 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
06:55 • 26501 перегляди
ЄС, США та Україна близькі до угоди щодо процвітання для післявоєнної України: фон дер Ляєн назвала п'ять стовпів
06:33 • 25559 перегляди
Трамп про можливий саміт США-Україна-рф: зустрічі відбуваються, і "побачимо, що станеться"
23 січня, 01:52 • 25863 перегляди
Про що домовилися у москві американська делегація та путін
22 січня, 19:51 • 49951 перегляди
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
22 січня, 18:05 • 60623 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
22 січня, 16:54 • 41471 перегляди
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
Нічна атака БПЛА на росію: у пензі палає нафтобаза, у воронезькій області пошкоджено житлоVideo23 січня, 04:26 • 21551 перегляди
Трамп пропонує НАТО захистити південний кордон США замість європейських рубежів23 січня, 04:36 • 22692 перегляди
Тайвань пропонує Україні прямий діалог для перекриття каналів постачання чипів до рф23 січня, 05:00 • 53450 перегляди
США офіційно вийшли з ВООЗ, "забувши" оплатити борг у 260 мільйонів доларів23 січня, 05:24 • 34243 перегляди
Кличко закликав киян запастися продуктами та за можливості виїхати з міста09:20 • 19501 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
08:04 • 40625 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 47585 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 51046 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 61922 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко22 січня, 10:28 • 52985 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto11:14 • 210 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 24397 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 40598 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 35999 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 64542 перегляди
В Офісі Президента підтвердили, що частина команд вже прибула на переговори в Абу-Дабі

Київ • УНН

 • 212 перегляди

Радник Президента Дмитро Литвин повідомив, що частина команд вже прибула на мирні переговори в Абу-Дабі. Можливі неформальні обговорення між представниками груп.

В Офісі Президента підтвердили, що частина команд вже прибула на переговори в Абу-Дабі

Частина команд уже прибула на мирні переговори в Абу-Дабі, повідомив журналістам радник Президента з питань комунікацій Дмитро Литвин, пише УНН.

Деталі

Він не підтвердив, що переговори вже стартували офіційно, однак, повідомив про можливі неформальні обговорення між представниками груп, які вже прибули.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що тристоронні переговори між Україною, США та росією - стартували.

Переговори між Україною, США та рф в Абу-Дабі: Sky News повідомило про початок23.01.26, 12:58 • 684 перегляди

Лілія Подоляк

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Абу-Дабі
Сполучені Штати Америки
Україна