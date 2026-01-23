В Офісі Президента підтвердили, що частина команд вже прибула на переговори в Абу-Дабі

Частина команд уже прибула на мирні переговори в Абу-Дабі, повідомив журналістам радник Президента з питань комунікацій Дмитро Литвин, пише УНН.

Деталі

Він не підтвердив, що переговори вже стартували офіційно, однак, повідомив про можливі неформальні обговорення між представниками груп, які вже прибули.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що тристоронні переговори між Україною, США та росією - стартували.

Переговори між Україною, США та рф в Абу-Дабі: Sky News повідомило про початок