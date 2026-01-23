В Офісі Президента підтвердили, що частина команд вже прибула на переговори в Абу-Дабі
Київ • УНН
Радник Президента Дмитро Литвин повідомив, що частина команд вже прибула на мирні переговори в Абу-Дабі. Можливі неформальні обговорення між представниками груп.
Частина команд уже прибула на мирні переговори в Абу-Дабі, повідомив журналістам радник Президента з питань комунікацій Дмитро Литвин, пише УНН.
Деталі
Він не підтвердив, що переговори вже стартували офіційно, однак, повідомив про можливі неформальні обговорення між представниками груп, які вже прибули.
Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що тристоронні переговори між Україною, США та росією - стартували.
