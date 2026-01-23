В Офисе Президента подтвердили, что часть команд уже прибыла на переговоры в Абу-Даби
Киев • УНН
Советник Президента Дмитрий Литвин сообщил, что часть команд уже прибыла на мирные переговоры в Абу-Даби. Возможны неформальные обсуждения между представителями групп.
Часть команд уже прибыла на мирные переговоры в Абу-Даби, сообщил журналистам советник Президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, пишет УНН.
Детали
Он не подтвердил, что переговоры уже стартовали официально, однако сообщил о возможных неформальных обсуждениях между представителями групп, которые уже прибыли.
Ранее в СМИ появилась информация, что трехсторонние переговоры между Украиной, США и россией стартовали.
