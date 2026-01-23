$43.170.01
Эксклюзив
11:04 • 936 просмотра
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
08:25 • 13085 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
08:04 • 40647 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
07:54 • 25628 просмотра
Делегации Украины, США и России отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
06:55 • 26517 просмотра
ЕС, США и Украина близки к соглашению о процветании для послевоенной Украины: фон дер Ляйен назвала пять столпов
06:33 • 25571 просмотра
Трамп о возможном саммите США-Украина-рф: встречи происходят, и "посмотрим, что случится"
23 января, 01:52 • 25871 просмотра
О чем договорились в москве американская делегация и путин
22 января, 19:51 • 49957 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
22 января, 18:05 • 60629 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
22 января, 16:54 • 41475 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
В Офисе Президента подтвердили, что часть команд уже прибыла на переговоры в Абу-Даби

Киев • УНН

 • 220 просмотра

Советник Президента Дмитрий Литвин сообщил, что часть команд уже прибыла на мирные переговоры в Абу-Даби. Возможны неформальные обсуждения между представителями групп.

В Офисе Президента подтвердили, что часть команд уже прибыла на переговоры в Абу-Даби

Часть команд уже прибыла на мирные переговоры в Абу-Даби, сообщил журналистам советник Президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, пишет УНН.

Детали

Он не подтвердил, что переговоры уже стартовали официально, однако сообщил о возможных неформальных обсуждениях между представителями групп, которые уже прибыли.

Ранее в СМИ появилась информация, что трехсторонние переговоры между Украиной, США и россией стартовали.

Переговоры между Украиной, США и рф в Абу-Даби: Sky News сообщило о начале23.01.26, 12:58 • 688 просмотров

Лилия Подоляк

