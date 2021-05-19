В Офісі Президента вважають, що зустріч Зеленського з Байденом може відбутися в червні

Раніше Держдеп США назвав тему для обговорення на зустрічі Путіна і Байдена. До цього радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван говорив, що окремою темою переговорів буде ситуація в Україні, зокрема — загострення збройного конфлікту на Донбасі.

В середині квітня президенти двох країн поговорили по телефону, в ході бесіди Байден запропонував Путіну зустрітися на нейтральній території в “третій країні”. У Білому домі допустили, що зустріч може відбутися влітку. 18 травня очільник Держдепу США заявив, що зустріч Байдена і Путіна може відбутися найближчими тижнями.