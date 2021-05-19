В Офісі Президента вважають, що зустріч Зеленського з Байденом може відбутися в червні

Цитата
“Графік Президента (Сполучених Штатів Джозефа) Байдена, якщо говорити про його турне (європейськими країнами. — ред.), яке планується в червні, ще визначається. Тому, безумовно, якщо така можливість з’явиться у графіках обох президентів, то така зустріч відбудеться”, — заявив він.
Контекст
Як стало відомо у квітні, свої перші закордонні візити на посаді президента США Джо Байден здійснить у червні цього року. Байден планує відвідати Брюссель, де розташовані одна з штаб-квартир НАТО й керівні інституції ЄС. Також він відвідає Велику Британію, де відбудеться саміт “Групи семи”.
Дата зустрічі керівників держав Альянсу поки що офіційно не оголошена, та, за повідомлення поінформованими ЗМІ, що посилаються на джерела у штаб-квартирі НАТО, вона запланована орієнтовно на 14 червня.
Нагадаємо, що 6 травня президент України Володимир Зеленський запросив президента США Джозефа Байдена відвідати Україну з офіційним візитом.
Зустріч Байдена і Путіна в Європі
В рамках візиту Байдена до країн Європи відомо, що планується зустріч лідера США з президентом Росії Володимиром Путіним.
Раніше Держдеп США назвав тему для обговорення на зустрічі Путіна і Байдена. До цього радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван говорив, що окремою темою переговорів буде ситуація в Україні, зокрема — загострення збройного конфлікту на Донбасі.
В середині квітня президенти двох країн поговорили по телефону, в ході бесіди Байден запропонував Путіну зустрітися на нейтральній території в “третій країні”. У Білому домі допустили, що зустріч може відбутися влітку. 18 травня очільник Держдепу США заявив, що зустріч Байдена і Путіна може відбутися найближчими тижнями.