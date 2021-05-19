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В Офисе Президента считают, что встреча Зеленского с Байденом может произойти в июне

Киев • УНН

 • 19056 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква заявил, что в графике Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена может появиться возможность для встречи во время запланированного в июне визита Байдена в Европу. Об этом Жовква заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает УНН.

В Офисе Президента считают, что встреча Зеленского с Байденом может произойти в июне

Цитата

“График Президента (США Джозефа) Байдена, если говорить о его турне (европейскими странами. — ред.), которое планируется в июне, еще определяется. Поэтому, безусловно, если такая возможность появится в графиках обоих президентов, то такая встреча состоится”, — заявил он.

Контекст

Как стало известно в апреле, свои первые зарубежные визиты в должности президента США Джо Байден совершит в июне этого года. Байден планирует посетить Брюссель, где расположены одна из штаб-квартир НАТО и руководящие институты ЕС. Также он посетит Великобританию, где состоится саммит “Группы семи”.

Дата встречи руководителей государств Альянса пока официально не объявлена, но, по сообщениям информированными СМИ, ссылающихся на источники в штаб-квартире НАТО, она запланирована ориентировочно на 14 июня.

Напомним, что 6 мая президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента США Джозефа Байдена посетить Украину с официальным визитом.

Встреча Байдена и Путина в Европе

В рамках визита Байдена в страны Европы известно, что планируется встреча лидера США с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Госдеп США назвал тему для обсуждения на встрече Путина и Байдена. До этого советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан говорил, что отдельной темой переговоров будет ситуация в Украине, в частности — обострение вооруженного конфликта на Донбассе.

В середине апреля президенты двух стран поговорили по телефону, в ходе беседы Байден предложил Путину встретиться на нейтральной территории в “третьей стране”. В Белом доме допустили, что встреча может состояться летом. 18 мая глава Госдепа США заявил, что встреча Байдена и Путина может состояться в ближайшие недели.

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