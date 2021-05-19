В Офисе Президента считают, что встреча Зеленского с Байденом может произойти в июне

Ранее Госдеп США назвал тему для обсуждения на встрече Путина и Байдена. До этого советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан говорил, что отдельной темой переговоров будет ситуация в Украине, в частности — обострение вооруженного конфликта на Донбассе.
В середине апреля президенты двух стран поговорили по телефону, в ходе беседы Байден предложил Путину встретиться на нейтральной территории в “третьей стране”. В Белом доме допустили, что встреча может состояться летом. 18 мая глава Госдепа США заявил, что встреча Байдена и Путина может состояться в ближайшие недели.