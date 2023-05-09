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В Офісі Президента відреагували на заяву Генсека ООН, що "мир в Україні зараз неможливий"

В Офісі Президента відреагували на заяву Генсека ООН, що "мир в Україні зараз неможливий"

Київ • УНН

 • 8177192 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш в інтерв'ю El Pais заявив, що «мир в Україні зараз неможливий». В Офісі Президента України вже відреагували, назвавши фразу "вражаючою", та закликали "не плодити сенси й виправдовувати штучне безсилля", пише УНН з посиланням на радника керівника Офісу Президента України Михайла Подоляка у Twitter.

Деталі

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш в інтерв'ю іспанському El Pais заявив, що "мир в Україні наразі неможливий. Обидві сторони вважають, що можуть перемогти". Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк відреагував на заяву на своїй сторінці у Twitter.

Цитата

"Фраза Генсека ООН Антоніу Гутерреша, що «мир в Україні зараз неможливий», дещо вражає. Тому що мир цілком можливий, якщо:

1. Агресору нагадають нарешті відповідні статті статуту ООН та «ввічливо» попросять залишити чужу територію.
2. Перестануть вважати рф частиною РБ ООН.
3. росія виведе свої війська з України... Не треба плодити сенси й виправдовувати штучне безсилля, коли все очевидно", - написав Подоляк.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, у січні Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, заявив, що не впевнений у тому, що війна росії проти України буде завершена найближчим часом, а також заявляв, що готовий виступати посередником у російсько-українській війні, якщо про це попросять обидві сторони.

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