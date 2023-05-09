В Офисе Президента отреагировали на заявление Генсека ООН, что "мир в Украине сейчас невозможен"

Детали

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью испанскому El Pais заявил, что "мир в Украине пока невозможен. Обе стороны считают, что могут победить". Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на заявление на своей странице в Twitter.

Цитата

"Фраза Генсека ООН Антониу Гутерриша, что «мир в Украине сейчас невозможен», несколько поражает. Потому что мир вполне возможен, если:

1. Агрессору напомнят наконец-то соответствующие статьи устава ООН и «вежливо» попросят покинуть чужую территорию.

2. Перестанут считать рф частью СБ ООН.

3. россия выведет свои войска из Украины... Не надо плодить смыслы и оправдывать искусственное бессилие, когда все очевидно", - написал Подоляк.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, в январе Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что не уверен в том, что война россии против Украины будет завершена в ближайшее время, а также заявлял, что готов выступать посредником в российско-украинской войне, если об этом попросят обе стороны.

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