ООН заявила про готовність Гутерріша стати посередником між Україною і росією, якщо про це попросять обидві сторони

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"В нас була розмова про це з Генеральним Секретарем перед Новим роком, коли з'явилися новини з цього приводу. Генеральний секретар сказав ясно, що він завжди готовий виступати посередником, якщо цього хочуть обидві сторони. Це в певному сенсі міг би сказати про будь-який конфлікт по всьому світові", - сказав Дюжаррик.

Доповнення

Наприкінці грудня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що може стати посередником між Україною та росією, якщо на це погодяться всі сторони.