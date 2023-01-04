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ООН заявила про готовність Гутерріша стати посередником між Україною і росією, якщо про це попросять обидві сторони

Київ • УНН

 • 574336 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш готовий виступати посередником у російсько-українській війні, якщо про це попросять обидві сторони. Про це на брифінгу заявив речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передає УНН.

ООН заявила про готовність Гутерріша стати посередником між Україною і росією, якщо про це попросять обидві сторони

Цитата

"В нас була розмова про це з Генеральним Секретарем перед Новим роком, коли з'явилися новини з цього приводу. Генеральний секретар сказав ясно, що він завжди готовий виступати посередником, якщо цього хочуть обидві сторони. Це в певному сенсі міг би сказати про будь-який конфлікт по всьому світові", - сказав Дюжаррик.

Доповнення

Наприкінці грудня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що може стати посередником між Україною та росією, якщо на це погодяться всі сторони.

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