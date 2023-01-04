ООН заявила о готовности Гутерриша стать посредником между Украиной и Россией, если об этом попросят обе стороны
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш готов выступать посредником в российско-украинской войне, если об этом попросят обе стороны. Об этом на брифинге заявил спикер генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает УНН.
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"У нас был разговор об этом с Генеральным Секретарем перед Новым годом, когда появились новости по этому поводу. Генеральный секретарь сказал ясно, что он всегда готов выступать посредником, если этого хотят обе стороны. Это в определенном смысле мог бы сказать о любом конфликте по всему миру", - сказал Дюжаррик.
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В конце декабря генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что может стать посредником между Украиной и Россией, если на это согласятся все стороны.