ООН заявила о готовности Гутерриша стать посредником между Украиной и Россией, если об этом попросят обе стороны

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"У нас был разговор об этом с Генеральным Секретарем перед Новым годом, когда появились новости по этому поводу. Генеральный секретарь сказал ясно, что он всегда готов выступать посредником, если этого хотят обе стороны. Это в определенном смысле мог бы сказать о любом конфликте по всему миру", - сказал Дюжаррик.

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В конце декабря генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что может стать посредником между Украиной и Россией, если на это согласятся все стороны.