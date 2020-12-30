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В Офісі Генпрокурора назвали причини відкликання клопотання про арешт Татарова

Київ • УНН

 • 12631 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Офіс Генерального прокурора України відкликав клопотання щодо обрання запобіжного заходу заступнику керівника Офісу Президента Олегу Татарову через встановлення в діях підозрюваного можливого складу іншого кримінального корупційного правопорушення, що не надає права звернення до суду з клопотанням про арешт. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі ОГПУ.

В Офісі Генпрокурора назвали причини відкликання клопотання про арешт Татарова

Повідомляється, що прокурором Офісу Генерального прокурора відкликано з Вищого антикорупційного суду клопотання про застосування запобіжного заходу стосовно заступника керівника Офісу Президента України на підставі вимог ст. 185 КПК України.

“Так, вивченням матеріалів, доданих до клопотання, встановлено, що в діях підозрюваних можливий склад іншого кримінального корупційного правопорушення, що не надає права звернення до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Крім того, повідомлення про підозру заступнику керівника Офісу Президента України здійснено з порушенням вимог ст. 481 КПК України неуповноваженою особою, що підтверджується судовою практикою, у тому числі Вищого антикорупційного суду. Попри зупинення права на заняття адвокатською діяльністю, він не втратив статус адвоката”, — повідомили в пресслужбі.

В ОГПУ наголосили, що зазначені порушення вимог КПК України у подальшому можуть потягнути за собою визнання судом зібраних доказів недопустимими.

Також вказано, що після надходження матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні з Національного антикорупційного бюро України слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України та прокурорами Офісу Генерального прокурора буде надано оцінку зібраним доказам та прийняті відповідні процесуальні рішення.

Нагадаємо, ВАКС задовольнив заяву прокурора Офісу Генеральної прокуратури України про відкликання клопотання щодо обрання запобіжного заходу заступнику глави Офісу президента Олегу Татарову.

Раніше у справі щодо Татарова остаточно усунули прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нагадаємо, Офіс Генерального прокурора України передав справу, у якій фігурує заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров, з Національного антикорупційного бюро України до Служби безпеки України.

У відповідь у НАБУ заявили, що Офіс Генерального прокурора України здійснив “безпрецедентне” в історії України втручання у розслідування Бюро, передавши справу Татарова до Служби безпеки України та став на його особистий захист.

Нагадаємо, заступнику керівника Офісу Президента Олегу Татарову особисто 21 грудня у НАБУ вручили повідомлення про підозру.

НАБУ і САП повідомили раніше, що заступнику голови Офісу Президента України повідомлено про підозру у причетності до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Нацгвардії.

У НАБУ вказували, що заступник голови Офісу Президента України є третім підозрюваним у вчиненні зазначеного злочину. Окрім нього у справі підозрюються заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Костянтин Дубонос (ч.3 ст.368 КК України) та колишній народний депутат, екскінцевий бенефіціарний власник ТОВ “Укрбуд Девелопмент” Максим Микитась (ч.3 ст.369 КК України).

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