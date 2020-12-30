В Офисе Генпрокурора назвали причины отзыва ходатайства об аресте Татарова
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Офис Генерального прокурора Украины отозвал ходатайство об избрании меры пресечения заместителю руководителя Офиса Президента Олегу Татарову из-за установления в действиях подозреваемого возможного состава другого уголовного коррупционного правонарушения, что не дает права обращения в суд с ходатайством об аресте. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе ОГПУ.
Сообщается, что прокурором Офиса Генерального прокурора отозвано из Высшего антикоррупционного суд ходатайство о применении меры пресечения в отношении заместителя руководителя Офиса Президента Украины на основании требований ст. 185 УПК Украины.
"Так, изучением материалов, прилагаемых к ходатайству, установлено, что в действиях подозреваемых возможен состав другого уголовного коррупционного правонарушения, которое не дает права обращения в суд с ходатайством о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, сообщение о подозрении заместителю руководителя Офиса Президента Украины осуществлено с нарушением требований ст. 481 УПК Украины неуполномоченным лицом, что подтверждается судебной практикой, в том числе Высшего антикоррупционного суда. Несмотря на приостановление права на занятие адвокатской деятельностью, он не потерял статус адвоката", - сообщили в пресс-службе.
В ОГПУ отметили, что указанные нарушения требований УПК Украины в дальнейшем могут повлечь за собой признание судом собранных доказательств недопустимыми.
Также указано, что после поступления материалов досудебного расследования в уголовном производстве из Национального антикоррупционного бюро Украины следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины и прокурорами Офиса Генерального прокурора будет дана оценка собранным доказательствам и приняты соответствующие процессуальные решения.
Напомним, ВАКС удовлетворил заявление прокурора Офиса Генеральной прокуратуры Украины об отзыве ходатайства об избрании меры пресечения заместителю главы Офиса Президента Олегу Татарову.
Ранее по делу в отношении Татарова окончательно устранили прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Напомним, Офис Генерального прокурора Украины передал дело, в котором фигурирует заместитель руководителя Офиса Президента Олег Татаров, из Национального антикоррупционного бюро Украины в Службу безопасности Украины.
В ответ в НАБУ заявили, что Офис Генерального прокурора Украины осуществил "беспрецедентное" в истории Украины вмешательство в расследование Бюро, передав дело Татарова в Службу безопасности Украины и встал на его личную защиту.
Напомним, заместителю руководителя Офиса Президента Олегу Татарову лично 21 декабря в НАБУ вручили уведомление о подозрении.
НАБУ и САП сообщили ранее, что заместителю председателя Офиса Президента Украины сообщено о подозрении в причастности к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Нацгвардии.
В НАБУ указывали, что заместитель председателя Офиса Президента Украины является третьим подозреваемым в совершении указанного преступления. Кроме него по делу подозреваются заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины Константин Дубонос (ч.3 ст.368 УК Украины) и бывший народный депутат, бывший конечный бенефициарный владелец ООО "Укрбуд Девелопмент" Максим Микитась (ч.3 ст. 369 УК Украины).