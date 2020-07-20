В Офісі Генпрокурора назвали статтю, за якою ексголові Укравтодору погоджена підозра

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Колишньому голові Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміру Новаку, якого затримали сьогодні в Польщі, погоджено повідомлення про підозру у тому, що він на території України, діючи за попередньою змовою групою осіб, висловив низку прохань в отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОГП.

“Керівником слідчої групи від України — прокурором САП Офісу Генерального прокурора затриманому погоджено повідомлення про підозру у тому, що він на території України, діючи за попередньою змовою групою осіб, висловив ряд прохань в отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що колишньому керівнику Укравтодору буде повідомлено про підозру у межах слідчої групи згідно з вимогами КК Республіки Польща за вчинення дій щодо "отримання неправомірної вигоди та її легалізації на території Республіки Польща".

“За даними слідства, ексвисокопосадовець, використовуючи своє службове становище в Україні, вимагав в учасників тендерних процедур Укравтодору неправомірну вигоду за надання переваг та надалі використання своїх повноважень в інтересах компаній, які брали участь у публічних закупівлях щодо будівництва, ремонту та реконструкції автомобільних доріг державного значення”, — зазначається в повідомленні.

При цьому, як вказано, сам факт отримання неправомірної вигоди відбувався на території Республіки Польща. Для маскування злочинів та незаконного походження коштів вживались максимальні заходи: неправомірна вигода надавалась шляхом створення на території Республіки Польща компаній та поповнення їх статутного капіталу коштами учасників тендерів.

Керівниками новостворених компаній виступали близькі та підконтрольні колишньому керівнику Укравтодору особи.

Також в окремих випадках учасники тендерних процедур Укравтодору повинні були викуповувати створені компанії в підконтрольних в.о. голови Укравтодору осіб за суми, які у сотні разів перевищували розмір їх статутного капіталу.

“За наслідками скоординованих заходів спільної слідчої групи, здобуто докази корупційних дій громадян України, Республіки Польща та третіх країн. 20 липня 2020 року на території Республіки Польща та України одночасно розпочато понад 55 обшуків”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, посадових осіб Укравтодору, серед яких колишній голова державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славомір Новак, підозрюють у створенні злочинної організації, діяльність якої була спрямована на розкрадання коштів міжнародних організацій, які виділялися для ремонту доріг в Україні.

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