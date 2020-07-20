В Офісі Генпрокурора назвали статтю, за якою ексголові Укравтодору погоджена підозра

КИЇВ. 20 липня. УНН. Колишньому голові Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміру Новаку, якого затримали сьогодні в Польщі, погоджено повідомлення про підозру у тому, що він на території України, діючи за попередньою змовою групою осіб, висловив низку прохань в отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОГП.