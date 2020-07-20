В Офисе Генпрокурора назвали статью, по которой экс-главе Укравтодора согласовано подозрение

КИЕВ. 20 июля. УНН. Бывшему главе Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомиру Новаку, которого задержали сегодня в Польше, согласовано сообщение о подозрении в том, что он на территории Украины, действуя по предварительному сговору группой лиц, высказал ряд просьб в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГП.