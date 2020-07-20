В Офисе Генпрокурора назвали статью, по которой экс-главе Укравтодора согласовано подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Бывшему главе Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомиру Новаку, которого задержали сегодня в Польше, согласовано сообщение о подозрении в том, что он на территории Украины, действуя по предварительному сговору группой лиц, высказал ряд просьб в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГП.
"Руководителем следственной группы от Украины - прокурором САП Офиса Генерального прокурора задержанному согласовано сообщение о подозрении в том, что он на территории Украины, действуя по предварительному сговору группой лиц, высказал ряд просьб в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что бывшему руководителю Укравтодора будет сообщено о подозрении в рамках следственной группы в соответствии с требованиями УК Республики Польша за совершение действий относительно "получения неправомерной выгоды и ее легализации на территории Республики Польша".
"По данным следствия, бывший высокопоставленный чиновник, используя свое служебное положение в Украине, требовал у участников тендерных процедур Укравтодора неправомерную выгоду за предоставление преимуществ и в дальнейшем использование своих полномочий в интересах компаний, которые участвовали в публичных закупках по строительству, ремонту и реконструкции автомобильных дорог государственного значения", - отмечается в сообщении.
При этом, как указано, сам факт получения неправомерной выгоды проходил на территории Республики Польша. Для маскировки преступлений и незаконного происхождения средств принимались максимальные меры: неправомерная выгода предоставлялась путем создания на территории Республики Польша компаний и пополнения их уставного капитала средствами участников тендеров.
Руководителями новосозданных компаний выступали близкие и подконтрольные бывшему руководителю Укравтодора лица.
Также в отдельных случаях участники тендерных процедур Укравтодора должны были выкупать созданные компании у подконтрольных и.о. председателя Укравтодора лиц за суммы, которые в сотни раз превышали размер их уставного капитала.
"По результатам скоординированных мероприятий совместной следственной группы, добыто доказательства коррупционных действий граждан Украины, Республики Польша и третьих стран. 20 июля 2020 года на территории Республики Польша и Украины одновременно начато более 55 обысков", - говорится в сообщении.
Напомним, должностных лиц Укравтодора, среди которых бывший глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомир Новак, подозревают в создании преступной организации, деятельность которой была направлена на хищение средств международных организаций, которые выделялись для ремонта дорог в Украине.