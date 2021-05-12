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В одному з прифронтових сіл Донеччини виявили у схованці 20 кг пластиду

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Незаконну схованку, де було близько 20 кг пластиду, виявили в одному з прифронтових сіл Донеччини, передає УНН із посиланням на повідомлення прокуратури Донецької області.

В одному з прифронтових сіл Донеччини виявили у схованці 20 кг пластиду

Цитата

“... розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного поводження з вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними прокуратури, на початку 2015 року, під час активних бойових дій в районі Міжнародного аеропорту “Донецьк” ім. С. Прокоф’єва, невстановленими особами організовано незаконну схованку вибухової речовини — пластиду, загальною масою близько 20 кг.

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Вказану вибухівку, замасковану під будівельне сміття, виявлено на території одного з приватних домоволодінь у с. Первомайське Донецької області співробітниками Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.

Наразі небезпечну вибухову речовину вилучено. Встановлюються обставини та особи, причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

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