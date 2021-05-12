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В одном из прифронтовых сел Донецкой области обнаружили в тайнике 20 кг пластида

Киев • УНН

 • 16906 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Незаконное тайник, где было около 20 кг пластида, обнаружили в одном из прифронтовых сел Донецкой области, передает УНН со ссылкой на сообщение прокуратуры Донецкой области.

В одном из прифронтовых сел Донецкой области обнаружили в тайнике 20 кг пластида

Цитата

"... начато уголовное производство по факту незаконного обращения с взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

По данным прокуратуры, в начале 2015 года, во время активных боевых действий в районе Международного аэропорта "Донецк" им. С. Прокофьева, неустановленными лицами организовано незаконное тайник взрывчатого вещества - пластида, общей массой около 20 кг.

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Указанную взрывчатку, замаскированную под строительный мусор, обнаружены на территории одного из частных домовладений в с. Первомайское Донецкой области сотрудниками Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины.

Сейчас опасное взрывчатое вещество изъято. Устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к совершению указанного уголовного преступления.

Украинские Национальные Новости

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