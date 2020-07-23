На Херсонщині викрили майстерню з виготовлення вогнепальної зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. У Новотроїцькому районі Херсонщини викрили жителя одного з сіл, який у власній токарській майстерні виготовляв та переробляв вогнепальну зброю. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Херсонській області, передає УНН.
"У домоволодінні власника майстерні поліцейські виявили різні види саморобної та вогнепальної зброї, а також боєприпаси", – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці з’ясували, що 61-річний чоловік налагодив виготовлення та перероблення стартової, травматичної зброї, зокрема, і застарілих зразків, для приведення їх у бойовий стан.
"У майстерні оперативники вилучили велику кількість комплектувальних до зброї, металообробні станки і обладнання для кустарного виготовлення елементів вогнепальної зброї та боєприпасів: пістолети, пістолети-кулемети, револьвери, барабани для патронів та велику кількість боєприпасів", – повідомили в поліції.
Додається, що раніше у поле зору правоохоронців чоловік не потрапляв, він професійно займався токарством та виготовляв запчастини до сільськогосподарської техніки. Проте під час обшуку у його будинку в кожній кімнаті виявили гвинтівки та рушниці.
За даними фактами відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру і обрання йому міри запобіжного заходу. Його також перевіряють на можливу причетність до збуту зброї.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині під час спецоперації затримали ватажка і чотирьох учасників злочинного угруповання, у яких вилучили потужний арсенал зброї.
Як повідомляв УНН, цього року СБУ вилучила з незаконного обігу 207 одиниць вогнепальної зброї, 159 кг вибухових речовин та 45 тисяч боєприпасів. Цього арсеналу достатньо, щоб озброїти дві роти військовослужбовців.