В Херсонской области разоблачили мастерскую по изготовлению огнестрельного оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В Новотроицком районе Херсонской области разоблачили жителя одного из сел, который в своей токарной мастерской изготавливал и переделывал огнестрельное оружие. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Херсонской области, передает УНН.
"В домовладении владельца мастерской полицейские обнаружили различные виды самодельного и огнестрельного оружия, а также боеприпасы", - говорится в сообщении.
Правоохранители выяснили, что 61-летний мужчина наладил изготовление и переработку стартового, травматического оружия, в том числе и устаревших образцов, для приведения их в боевое состояние.
"В мастерской оперативники изъяли большое количество комплектующих к оружию, металлообрабатывающие станки и оборудование кустарного изготовления элементов огнестрельного оружия и боеприпасов: пистолеты, пистолеты-пулеметы, револьверы, барабаны для патронов и большое количество боеприпасов", - сообщили в полиции.
Добавляется, что ранее в поле зрения правоохранителей мужчина не попадал, он профессионально занимался токарством и изготавливал запчасти к сельскохозяйственной технике. Однако во время обыска в его доме в каждой комнате обнаружили винтовки и ружья.
По данным фактам открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении и избрании ему меры пресечения. Его также проверяют на возможную причастность к сбыту оружия.
Напомним, в Днепропетровской области во время спецоперации задержали главаря и четырех участников преступной группировки, у которых изъяли мощный арсенал оружия.
Как сообщал УНН, в этом году СБУ изъяла из незаконного оборота 207 единиц огнестрельного оружия, 159 кг взрывчатых веществ и 45 тысяч боеприпасов. Этого арсенала достаточно, чтобы вооружить две роты военнослужащих.