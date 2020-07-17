Під час спецоперації на Дніпропетровщині затримали банду з потужним арсеналом зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. На Дніпропетровщині під час спецоперації у Нікополі Служба безпеки України затримала ватажка і чотирьох учасників злочинного угруповання, у яких вилучили потужний арсенал зброї. Про це сьогодні повідомили в пресцентрі СБУ, передає УНН.
"Вилучили 4 автомати АК-74 і 16 магазинів до них, 3 реактивні протитанкові гранати РПГ-26, 8 тротилових шашок, пластид, 11 пострілів до ручних гранатометів, кулемети Дегтярьова і РПК-74, 2 міни МОН-50 і ОЗМ-72, 4 гранатометних постріли ВОГ-25, 3 пістолети-кулемети ППШ, артилерійський постріл, 20 рушниць, 5 пістолетів Макарова, гранату РКГ-3 із запалом і майже 4,5 тисяч набоїв до автоматичної вогнепальної зброї", – йдеться в повідомленні.
У затриманих також знайшли 38 корпусів до гранат РГД-5 і Ф-1, 15 запалів УЗРГМ-2, помпову рушницю, 7 бронежилетів, 4 димові шашки, 9 сигнальних ракет, номерні знаки і документи на різні автомобілі.
У СБУ повідомили, що арсенал зброї і боєприпасів вони зберігали у гаражі ватажка злочинного угруповання, яке залякувало і катувало людей.
Правоохоронці зазначили, що, окрім зброї, у фігурантів виявили комп’ютерну техніку і чорнові записи із доказами їхньої злочинної діяльності, а також значну суму готівки.
За фактами катування людей, а також незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами і вибухівкою відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 та ст. 127 Кримінального кодексу України. Наразі вирішують питання щодо повідомлення затриманим про підозру та арешт.
Як раніше повідомляв УНН, слідчі ДБР наразі розслідують 270 кримінальних проваджень за фактом вчинення злочинів проти громадської безпеки, з них кожна третя справа пов’язана з незаконним зберіганням або збутом зброї, боєприпасів чи вибухових речовин.