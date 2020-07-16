У ДБР розповіли про кількість справ, пов’язаних з незаконним зберіганням та збутом зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Кожне третє розслідування ДБР у сфері громадської безпеки пов’язане із незаконним зберіганням або використанням зброї. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.
"Слідчі ДБР наразі розслідують 270 кримінальних проваджень за фактом вчинення злочинів проти громадської безпеки та порядку. Кожна третя справа пов’язана з незаконним зберіганням або збутом зброї, боєприпасів чи вибухових речовин", - йдеться в повідомленні.
Також в.о. директора ДБР Олександр Соколов повідомив, що за результатами розслідування слідчих ДБР від початку цього року до суду скеровано обвинувальні акти у 30 провадженнях в сфері громадської безпеки, 22 з яких стосуються злочинів, пов’язаних з використанням зброї.
Зазначається, що серед них, зокрема, й обвинувальний акт відносно колишнього народного депутата України, який здійснив постріл у людину в громадському місці, чим спричинив потерпілому тяжкі тілесні ушкодження.
"Очільник ДБР також повідомив, що з початку 2020 року слідчі ДБР розпочали 39 кримінальних проваджень за ознаками злочинів у військовій сфері, пов’язаних з порушенням правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, викрито міжрегіональне угруповання, яке займалося незаконним виготовленням і збутом зброї.