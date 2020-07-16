В ГБР рассказали о количестве дел, связанных с незаконным хранением и сбытом оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Каждое третье расследование ГБР в сфере общественной безопасности связано с незаконным хранением или использованием оружия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Следователи ГБР сейчас расследуют 270 уголовных производств по факту совершения преступлений против общественной безопасности и порядка. Каждое третье дело связано с незаконным хранением или сбытом оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ", - говорится в сообщении.
Также и.о. директора ГБР Александр Соколов сообщил, что по результатам расследования следователей ГБР с начала этого года в суд направлено обвинительные акты в 30 процессах в сфере общественной безопасности, 22 из которых касаются преступлений, связанных с использованием оружия.
Отмечается, что среди них, в частности, и обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Украины, который выстрелил в человека в общественном месте, чем причинил потерпевшему тяжкие телесные повреждения.
"Глава ГБР также сообщил, что с начала 2020 года следователи ГБР начали 39 уголовных производств по признакам преступлений в военной сфере, связанных с нарушением правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность", - говорится в сообщении.
Напомним, разоблачена межрегиональная группировка, которая занималась незаконным изготовлением и сбытом оружия.