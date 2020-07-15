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Викрито міжрегіональне угруповання, яке займалося незаконним виготовленням і збутом зброї

Викрито міжрегіональне угруповання, яке займалося незаконним виготовленням і збутом зброї

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Викрито міжрегіональне злочинне угруповання, яке займалося незаконним виготовленням і збутом зброї. Також проводяться обшуки у чотирьох областях за адресами мешкання фігурантів справи. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

“Під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області слідчими слідчого управління за оперативного супроводу Управління карного розшуку ГУ Нацполіції в Донецькій області викрито міжрегіональне злочинне угруповання, яке займалося незаконним виготовленням та реалізацією вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин (ч. 1 ст. 263 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за даними слідства, до злочинного угруповання входили мешканці Донецької, Дніпропетровської, Черкаської областей та міста Києва.

“Збут нелегально виготовленого товару відбувався на території України через спеціалізований сайт, так званий мілітарі-аукціон. В рамках досудового розслідування, в ході проведення комплексу слідчих дій, правоохоронці здійснили оперативні закупки 47 кілограмів пороху”, — зазначається в повідомленні.

Також проводяться обшуки у чотирьох областях за адресами мешкання фігурантів кримінального провадження, у їх транспортних засобах.

Окрім того, вилучено вибухові речовини, вогнепальну зброю, бойові припаси та обладнання для їх виготовлення.

“Вирішується питання про повідомлення про підозри та обрання запобіжних заходів”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Одещині затримали військового за збут боєприпасів та вибухівки.

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