Разоблачена межрегиональная группировка, занимавшаяся незаконным изготовлением и сбытом оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Разоблачена межрегиональная преступная группировка, занимавшаяся незаконным изготовлением и сбытом оружия. Также проводятся обыски в четырех областях по адресам проживания фигурантов дела. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"В процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области следователями следственного управления при оперативном сопровождения Управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Донецкой области разоблачена межрегиональная преступная группировка, которая занималась незаконным изготовлением и реализацией огнестрельного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 263 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что по данным следствия, в преступную группировку входили жители Донецкой, Днепропетровской, Черкасской областей и города Киева.
"Сбыт нелегально изготовленного товара проходил на территории Украины через специализированный сайт, так называемый милитари-аукцион. В рамках досудебного расследования, в ходе проведения комплекса следственных действий правоохранители осуществили оперативные закупки 47 килограммов пороха", - отмечается в сообщении.
Также проводятся обыски в четырех областях по адресам проживания фигурантов уголовного производства, в их транспортных средствах.
Кроме того, изъяты взрывчатые вещества, огнестрельное оружие, боевые припасы и оборудование для их изготовления.
"Решается вопрос об уведомлении о подозрениях и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.
Напомним, в Одесской области задержали военного за сбыт боеприпасов и взрывчатки.