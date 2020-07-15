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Разоблачена межрегиональная группировка, занимавшаяся незаконным изготовлением и сбытом оружия

Разоблачена межрегиональная группировка, занимавшаяся незаконным изготовлением и сбытом оружия

Киев  •  УНН

 • 19781 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Разоблачена межрегиональная преступная группировка, занимавшаяся незаконным изготовлением и сбытом оружия. Также проводятся обыски в четырех областях по адресам проживания фигурантов дела. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"В процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области следователями следственного управления при оперативном сопровождения Управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Донецкой области разоблачена межрегиональная преступная группировка, которая занималась незаконным изготовлением и реализацией огнестрельного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 263 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по данным следствия, в преступную группировку входили жители Донецкой, Днепропетровской, Черкасской областей и города Киева.

"Сбыт нелегально изготовленного товара проходил на территории Украины через специализированный сайт, так называемый милитари-аукцион. В рамках досудебного расследования, в ходе проведения комплекса следственных действий правоохранители осуществили оперативные закупки 47 килограммов пороха", - отмечается в сообщении.

Также проводятся обыски в четырех областях по адресам проживания фигурантов уголовного производства, в их транспортных средствах.

Кроме того, изъяты взрывчатые вещества, огнестрельное оружие, боевые припасы и оборудование для их изготовления.

"Решается вопрос об уведомлении о подозрениях и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Напомним, в Одесской области задержали военного за сбыт боеприпасов и взрывчатки.

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