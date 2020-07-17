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Во время спецоперации в Днепропетровской области задержали банду с мощным арсеналом оружия

Во время спецоперации в Днепропетровской области задержали банду с мощным арсеналом оружия

Киев  •  УНН

 • 14784 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. В Днепропетровской области во время спецоперации в Никополе Служба безопасности Украины задержала главаря и четырех участников преступной группировки, у которых изъяли мощный арсенал оружия. Об этом сегодня сообщили в пресс-центре СБУ, передает УНН.

"Изъяли 4 автомата АК-74 и 16 магазинов к ним, 3 реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, 8 тротиловых шашек, пластид, 11 выстрелов к ручным гранатометам, пулеметы Дегтярева и РПК-74, 2 мины МОН-50 и ОЗМ-72, 4 гранатометные выстрелы ВОГ-25, 3 пистолета-пулемета ППШ, артиллерийский выстрел, 20 ружей, 5 пистолетов Макарова, граната РКГ-3 с запалом и почти 4500 патронов к автоматическому огнестрельному оружию", - говорится в сообщении.

У задержанных также нашли 38 корпусов к гранатам РГД-5 и Ф-1, 15 запалов УЗРГМ-2, помповое ружье, 7 бронежилетов, 4 дымовые шашки, 9 сигнальных ракет, номерные знаки и документы на различные автомобили.

В СБУ сообщили, что арсенал оружия и боеприпасов они хранили в гараже главаря преступной группировки, которая запугивала и пытала людей.

Правоохранители отметили, что, кроме оружия, у фигурантов обнаружили компьютерную технику и черновые записи с доказательствами их преступной деятельности, а также значительную сумму наличных.

По фактам пыток людей, а также незаконного обращения с оружием, боевыми припасами и взрывчаткой открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 и ст. 127 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и аресте.

Как ранее сообщал УНН, следователи ГБР на сегодня расследуют 270 уголовных производств по факту совершения преступлений против общественной безопасности, из них каждое третье дело связано с незаконным хранением или сбытом оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ.

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