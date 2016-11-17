В Одесу прибув борт із пораненими бійцями
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 17 листопада. УНН. Сьогодні в Одесу доставили поранених бійців із зони АТО. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Андрій Танцюра, повідомляє УНН.
"13 поранених, із яких троє у важкому стані, терміново необхідні ліки", - зазначив А.Танцюра.
Поранених бійців одразу доставили до військового госпіталю, де їм наразі надають кваліфіковану медичну допомогу.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за минулу добу в зоні АТО один український військовий загинув.