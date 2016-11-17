В Одессу прибыл борт с ранеными бойцами
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сегодня в Одессу доставили раненых бойцов из зоны АТО. Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Андрей Танцюра, сообщает УНН.
"13 раненых, из которых трое в тяжелом состоянии, срочно необходимы лекарства", - отметил А.Танцюра.
Раненых бойцов доставили в военный госпиталь, где им оказывают квалифицированную медицинскую помощь.
Напомним, как сообщал УНН, за минувшие сутки в зоне АТО один украинский военный погиб.