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15 марта, 19:03 • 111047 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 154726 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130358 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123427 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108669 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103469 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100088 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 129509 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В Одессу прибыл борт с ранеными бойцами

В Одессу прибыл борт с ранеными бойцами

Киев • УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сегодня в Одессу доставили раненых бойцов из зоны АТО. Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Андрей Танцюра, сообщает УНН.

"13 раненых, из которых трое в тяжелом состоянии, срочно необходимы лекарства", - отметил А.Танцюра.

Раненых бойцов доставили в военный госпиталь, где им оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

Напомним, как сообщал УНН, за минувшие сутки в зоне АТО один украинский военный погиб.

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