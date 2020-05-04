В Одеській області прокурора затримали на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. На Одещині прокурор підозрюється у вимаганні хабара у розмірі 4 тисячі доларів за закриття кримінального провадження. Про це повідомляє УНН із посилання на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
“... 4 травня 2020 року затримали прокурора однієї з місцевих прокуратур Одеської області за підозрою у одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)”, — сказано у повідомленні.
За даними слідства, прокурор вимагав та одержав від громадянина 4 тисячі доларів США за закриття кримінального провадження за фактом викрадення людини.
Наразі тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та застосування запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, колишній київський прокурор постане перед судом за хабар у 2000 доларів США.