В Одесской области прокурора задержали на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Одесской области прокурор подозревается в вымогательстве взятки в размере 4000 долларов за закрытие уголовного производства. Об этом сообщает УНН со ссылки на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
"... 4 мая 2020 года задержали прокурора одного из местных прокуратур Одесской области по подозрению в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - сказано в сообщении.
По данным следствия, прокурор требовал и получил от гражданина 4000 долларов за закрытие уголовного производства по факту похищения человека.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении и применения меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Напомним, бывший киевский прокурор предстанет перед судом за взятку в 2000 долларов США.