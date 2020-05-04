В Одесской области прокурора задержали на взятке

"... 4 мая 2020 года задержали прокурора одного из местных прокуратур Одесской области по подозрению в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - сказано в сообщении.

По данным следствия, прокурор требовал и получил от гражданина 4000 долларов за закрытие уголовного производства по факту похищения человека.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении и применения меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, бывший киевский прокурор предстанет перед судом за взятку в 2000 долларов США.