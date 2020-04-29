Колишній столичний прокурор піде під суд за валютний хабар

"Прокурори Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього прокурора однієї з місцевих прокуратур міста Києва за вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)", - повідомили в Офісі.

Слідством установлено, що прокурор здійснював процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за підозрою особи у вчиненні грабежу. "Підтримуючи обвинувачення у суді, він вимагав та отримав від підозрюваного неправомірну вигоду у розмірі 2000 доларів США за сприяння у призначенні судом покарання, не пов’язаного із реальним позбавленням волі", - розповіли у прокуратурі.

Нагадаємо, у Полтаві прокурора затримали на хабарі.