Колишній столичний прокурор піде під суд за валютний хабар
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Колишній київський прокурор постане перед судом за хабар у 2000 доларів США. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"Прокурори Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього прокурора однієї з місцевих прокуратур міста Києва за вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)", - повідомили в Офісі.
Слідством установлено, що прокурор здійснював процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за підозрою особи у вчиненні грабежу. "Підтримуючи обвинувачення у суді, він вимагав та отримав від підозрюваного неправомірну вигоду у розмірі 2000 доларів США за сприяння у призначенні судом покарання, не пов’язаного із реальним позбавленням волі", - розповіли у прокуратурі.
Нагадаємо, у Полтаві прокурора затримали на хабарі.