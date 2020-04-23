У Полтаві прокурора затримали на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури затримали на хабарі у розмірі 7 тисяч доларів. За отримані гроші він повинен був посприяти закриттю кримінального провадження за фактом зберігання наркотиків. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
"Прокуратурою Полтавської області спільно з територіальним управлінням ДБР, розташованим в м. Полтаві, 23 квітня 2020 року затримано прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури під час одержання неправомірної вигоди у сумі 7 тисяч доларів США за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що прокурор вимагав та одержав 7 тисяч доларів США хабара. За винагороду він обіцяв громадянці повпливати на прийняття службовими особами одного з відділень поліції ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області рішення про закриття кримінального провадження за фактом незаконного зберігання наркотичних засобів. Наразі тривають першочергові слідчі дії.
Нагадаємо, у Києві судитимуть колишнього слідчого Генпрокуратури за одержання 25 тисяч доларів США хабара від забудовника.