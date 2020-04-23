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В Полтаве прокурора поймали на взятке

В Полтаве прокурора поймали на взятке

Киев  •  УНН

 • 19780 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Прокурора Днепропетровской местной прокуратуры задержали на взятке в 7000 долларов. За полученные деньги он должен был помочь закрытию уголовного производства по факту хранения наркотиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

"Прокуратурой Полтавской области совместно с территориальным управлением ГБР, расположенным в г. Полтаве, 23 апреля 2020 года задержан прокурорДнепропетровской местной прокуратуры во время получения неправомерной выгоды в сумме 7000 долларов за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч . 3 ст. 369-2 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Установлено, что прокурор требовал и получил 7000 долларов взятки. За вознаграждение он обещал гражданке повлиять на принятие должностными лицами одного из отделений полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области решение о закрытии уголовного производства по факту незаконного хранения наркотических средств. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, в Киеве будут судить бывшего следователя Генпрокуратуры получение 25000 долларов взятки от застройщика.

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