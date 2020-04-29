Бывший столичный прокурор пойдет под суд за валютную взятку
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Бывший киевский прокурор предстанет перед судом за взятку в 2000 долларов США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"Прокуроры Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего прокурора одной из местных прокуратур города Киева за вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - сообщили в Офисе.
Следствием установлено, что прокурор осуществлял процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по подозрению лица в совершении грабежа. "Поддерживая обвинение в суде, он требовал и получил от подозреваемого неправомерную выгоду в размере 2000 долларов США за содействие в назначении судом наказания, не связанного с реальным лишением свободы", - рассказали в прокуратуре.
Напомним, в Полтаве прокурора задержали на взятке.