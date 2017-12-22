В Одесі затримано іноземця, який скоїв напад на фінансову установу
Київ • УНН
ОДЕСА- КИЇВ. 22 грудня. УНН. Правоохоронці затримали зловмисника, який намагався обікрасти фінансову установу. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ГУНП в Одеській області. Відносно затриманого розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України.
"Встановлено, що чоловік увечері зайшов до однієї з фінансових установ, яка розташована в центральній частині міста Одеси. Погрожуючи пістолетом, він почав вимагати від співробітниці гроші. Однак в момент передачі коштів жінка встигла натиснути на тривожну кнопку для виклику охорони. Правопорушник злякався та швидко втік з місця події. Співробітники Управління карного розшуку спільно з працівниками батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Одеській області встановили місцезнаходження зловмисника та затримали його", - йдеться у повідомленні.
Правопорушником виявився 25-річний громадянин сусідньої держави, який перебував на території України нелегально.
Під час затримання у іноземця було виявлено та вилучено пістолет та предмет, схожий на холодну зброю. Вилучене направлено на експертизу.
"На даний час перевіряється причетність чоловіка до скоєння аналогічних злочинів.Триває досудове розслідування в рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. На теперішній час правопорушника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу Украіни", - зазначили у поліції.
Як повідомляв УНН, у Києві чоловік тричі скоїв напад на один пункт надання кредитів.