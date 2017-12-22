В Одесі затримано іноземця, який скоїв напад на фінансову установу

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 27125 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 67964 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 79048 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 74896 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 103310 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 74531 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 84086 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96275 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88208 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 191584 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.8м/с
75%
Популярнi новини

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки

12 квітня, 20:03 • 9132 перегляди

Паліса: Перемир'я з росією можливе, але лише короткострокове

12 квітня, 20:36 • 5088 перегляди

Ворожі війська просунулись в Курській області - DeepState

12 квітня, 20:51 • 11689 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

12 квітня, 21:10 • 11951 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

12 квітня, 21:39 • 17823 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 79059 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 191590 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 345179 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 280114 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 389664 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 15877 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 14462 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 74901 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 21759 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 26806 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

В Одесі затримано іноземця, який скоїв напад на фінансову установу

Київ • УНН

 • 9206 перегляди

ОДЕСА- КИЇВ. 22 грудня. УНН. Правоохоронці затримали зловмисника, який намагався обікрасти фінансову установу. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ГУНП в Одеській області. Відносно затриманого розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України.

В Одесі затримано іноземця, який скоїв напад на фінансову установу

"Встановлено, що чоловік увечері зайшов до однієї з фінансових установ, яка розташована в центральній частині міста Одеси. Погрожуючи пістолетом, він почав вимагати від співробітниці гроші. Однак в момент передачі коштів жінка встигла натиснути на тривожну кнопку для виклику охорони. Правопорушник злякався та швидко втік з місця події. Співробітники Управління карного розшуку спільно з працівниками батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Одеській області встановили місцезнаходження зловмисника та затримали його", - йдеться у повідомленні.

Правопорушником виявився 25-річний громадянин сусідньої держави, який перебував на території України нелегально.

Під час затримання у іноземця було виявлено та вилучено пістолет та предмет, схожий на холодну зброю. Вилучене направлено на експертизу.

"На даний час перевіряється причетність чоловіка до скоєння аналогічних злочинів.Триває досудове розслідування в рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. На теперішній час правопорушника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу Украіни", - зазначили у поліції.

Як повідомляв УНН, у Києві чоловік тричі скоїв напад на один пункт надання кредитів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,614.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,609.21