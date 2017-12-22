В Одессе задержан иностранец, который совершил нападение на финансовое учреждение
Киев • УНН
ОДЕССА- КИЕВ. 22 декабря. УНН. Правоохранители задержали злоумышленника, который пытался обокрасть финансовое учреждение. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе ГУНП в Одесской области. В отношении задержанного начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины.
"Установлено, что мужчина вечером зашел в одно из финансовых учреждений, которое расположено в центральной части города Одессы. Угрожая пистолетом, он потребовал от сотрудницы деньги. Однако в момент передачи средств женщина успела нажать на тревожную кнопку для вызова охраны. Правонарушитель испугался и быстро скрылся с места происшествия. Сотрудники Управления уголовного розыска совместно с сотрудниками батальона полиции особого назначения ГУНП в Одесской области установили местонахождение злоумышленника и задержали его", - говорится в п овидомленни.
Отмечается, что правонарушителем оказался 25-летний гражданин соседнего государства, который находился на территории Украины нелегально.
Во время задержания у иностранца были обнаружены и изъяты пистолет и предмет, похожий на холодное оружие. Изъятое направлено на экспертизу.
"В настоящее время проверяется причастность мужчины к совершению аналогичных злочинив.Тривае досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украини", - отметили в полиции.
Как сообщал УНН, в Киеве мужчина трижды совершил нападение на один пункт предоставления кредитов.