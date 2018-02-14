В Одесі затримали прихильника "руського міра"

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ОДЕСА-КИЇВ. 14 лютого. УНН. Одеські правоохоронці викрили активного користувача соцмереж, підозрюваного у розповсюдженні заборонених публікацій. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області, передає УНН.

“За даними досудового розслідування, 27-річний мешканець Луганська, який проживав в Одесі, під псевдонімом розповсюджував у cоціальній мережі Facebook ряд публікацій із закликами вчиняти дії для зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначили в прокуратурі, в ході обшуку за місцем проживання підозрюваного правоохоронці виявили та вилучили речовини рослинного походження, схожі на наркотики та патрони. Вилучені речі направлено на експертизу.

Прокуратура Одещини спільно з Управлінням СБУ в області повідомили про підозру громадянину у вчиненні злочину проти основ національної безпеки держави (ч. 1, 2 ст. 110 КК України). За клопотанням обласної прокуратури зазначена особа перебуває під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Управління СБУ Одеської області.

Нагадаємо, на Донеччині за тиждень затримано 10 бойовиків та їх пособників.

 

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