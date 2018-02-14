В Одессе задержали сторонника "русского мира"

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 91083 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 100703 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101109 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 114456 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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10 марта, 09:12 • 105508 просмотра

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ОДЕССА-КИЕВ. 14 февраля. УНН. Одесские правоохранители разоблачили активного пользователя соцсетей, подозреваемого в распространении запрещенных публикаций. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, передает УНН.

"По данным предварительного расследования, 27-летний житель Луганска, который проживал в Одессе, под псевдонимом распространял в Социальный сети Facebook ряд публикаций с призывами совершать действия для изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в прокуратуре, в ходе обыска по месту жительства подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли вещества растительного происхождения, похожие на наркотики и патроны. Изъятые вещи направлены на экспертизу.

Прокуратура Одесской области совместно с Управлением СБУ в области сообщили о подозрении гражданину в совершении преступления против основ национальной безопасности государства (ч. 1, 2 ст. 110 УК Украины). По ходатайству областной прокуратуры указанное лицо находится под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Управление СБУ Одесской области.

Напомним, в Донецкой области за неделю задержаны 10 боевиков и их пособников.

 

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