В Одессе задержали сторонника "русского мира"
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 14 февраля. УНН. Одесские правоохранители разоблачили активного пользователя соцсетей, подозреваемого в распространении запрещенных публикаций. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, передает УНН.
"По данным предварительного расследования, 27-летний житель Луганска, который проживал в Одессе, под псевдонимом распространял в Социальный сети Facebook ряд публикаций с призывами совершать действия для изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, как отметили в прокуратуре, в ходе обыска по месту жительства подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли вещества растительного происхождения, похожие на наркотики и патроны. Изъятые вещи направлены на экспертизу.
Прокуратура Одесской области совместно с Управлением СБУ в области сообщили о подозрении гражданину в совершении преступления против основ национальной безопасности государства (ч. 1, 2 ст. 110 УК Украины). По ходатайству областной прокуратуры указанное лицо находится под стражей.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Управление СБУ Одесской области.
Напомним, в Донецкой области за неделю задержаны 10 боевиков и их пособников.