В Одесі внаслідок ДТП перекинулась "швидка", є постраждалі

“Сьогодні близько 14-ї години на перехресті вулиці Чорноморського козацтва та скверу „Червоний“ водій Volkswagen не надав перевагу „швидкій“, яка рухалася з увімкненими проблисковими маячками, та допустив із нею зіткнення. Карета швидкої допомоги перекинулася”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок аварії тілесні ушкодження отримали 21-річний водій “швидкої” та 22-річний фельдшер, якого доставили в лікарню. Водієві госпіталізація не знадобилася.

Як повідомляв УНН, на автошляху Одеса — Білгород-Дністровський знайшли тіло жінки без ознак життя, на ньому виявили ушкодження, характерні для тих, які отримують в результаті ДТП.